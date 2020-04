Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a ajuns joi dimineata la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". El este insotit de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. La finalul vizitei, Ludovic Orban va face declaratii de presa.

- Senatorul USR Arad, Adrian Wiener, a transmis o interpelare ministrului sanatații, pe tema concediile medicale eliberate pacienților bolnavi de COVID-19. COVID-19 este o „boala infecto-contagioasa de grup A”, avand un cod separat astfel denominat - 05. Aceasta incadrare corespunde intru totul realitații…

- Sub pretextul de a aduce o bucurie de Pasti copiilor din Caras-Severin, un teatru din Resita a organizat o actiune controversata in plina pandemie de coronavirus. Fara a tine cont de starea de urgenta și de restricțiile din ordonantele militare ale ministrului de Interne, carașeanul Marcel Vela, organizatorii…

- Andrei Pleșu face o radiografie a ceea ce se intampla in aceste zile in Romania cand populația este obligata sa iși restranga drastic activitațile pentru a limita infecțiile cu noul tip de coronavirus. In 4 puncte el atinge aproape toate temerile romanilor cu privire la infecția cu COVID-19 și concluzioneaza…

- Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a prezentat harta interactiva menita sa monitorizeze persoanele suspecte de Covid-19. Aplicația a fost creata de Inspectoratul General al Poliției și conține date cu caracter personal.

- …in condițiile in care se anunța vremuri extrem de grele, iar angajatorii și-au trimis oamenii acasa, le platesc șomaj tehnic sau le sisteaza contracele de munca pentru ca nu-i pot plati. Guvernul da ordonanța sa fie scutite de la ratele bancare atat persoanele fizice cat și juridice. Cu toate astea,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a dat demisia din functie, in aceasta dimineata, anunta Digi 24. La ora 10.30, premierul Ludovic Orban va avea o declaratie de presa, in care, foarte probabil, va aborda acest subiect. The post In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii, Victor Costache,…

- Peste 20 de persoane care faceau gratar, in ciuda noilor masuri luate pentru combaterea coronavirusului, au fost alungate doar dupa ce polițiștii au rasturnat gratarul, Poliția din Coventry a publicat imagini cu gratarul intrerupt marți dupa-amiaza, gestul acestora fiind descris ca „incredibil”.Mulțimea…