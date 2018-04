Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), va lansa, miercuri, la Guvern, programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. Potrivit unui comunicat al remis AGERPRES, la eveniment vor participa…

- Autoritațile romane au solicitat urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor 5 romani morți in Cehia. Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut astazi, 24 martie 2018, intrevederi cu reprezentanții firmei unde lucrau cei 5…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- In perioada 9-11 martie 2018, o delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), condusa de Victor Ionescu, subsecretar de stat, a efectuat o vizita de lucru in Regatul Spaniei. Agenda delegației a cuprins intrevederi cu reprezentanți ai mediului asociativ romanesc din…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

