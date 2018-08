Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca are plangeri de la solicitantii de credite cum ca ar fi priviti in Romania ca potentiali…

- "Am constatat o chestiune care mie imi produce o stare de frustrare si cateodata de revolta. Am ajuns, in Romania, sa devenim mult prea complicati si am ajuns in Romania sa legiferam si sa reglementam pentru cazuri izolate. Cazul izolat nu este de competenta noastra. Noi trebuie sa ne gandim la cei…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca Programul "Internationalizarea", care va fi lansat de minister la International Business…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai Start Up Nation, ca acest program reprezinta ideea de renastere a spiritului antreprenorial in Romania. "Start Up Nation este incontestabil vedeta…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, spune ca decizia de joi a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu va influenta in niciun fel guvernarea si nici...

- Programul Start-up Nation se desfasoara conform celor prognozate. In prezent au fost contactati cei care au aplicat si consiliati pentru a depune cat mai repede cererile de plata, pentru ca banii ii asteapta, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan…

- Anul acesta va fi unul al investitiilor in Romania, iar in acelasi timp intreprinderile mici si mijlocii autohtone sunt afectate de faptul ca nu apartin spatiului Schengen, a declarat, ieri, intr-un forum de specialitate, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

