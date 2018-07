Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a declarat, vineri, la Craiova, in cadrul unei intalniri cu reprezentanti ai mediului de afaceri, unde a prezentat oportunitatile pentru antreprenori, ca noua schema de ajutor de stat incurajeaza si investitiile firmelor…

- Investitiile straine directe au crescut cu 17,6% in primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,720 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni.

- Un ministru din cabinetul Dancila este audiat la Parchetul General, la aceasta ora.Este vorba despre Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri.Ministrul a fost citat pentru a aduce explicatii, dar nu se stie inca despre ce este vorba.Radu Oprea a avut ceva probleme in trecut. Are un dosar in care…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, spune ca decizia de joi a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu va influenta in niciun fel guvernarea si nici...

- Programul Start-up Nation se desfasoara conform celor prognozate. In prezent au fost contactati cei care au aplicat si consiliati pentru a depune cat mai repede cererile de plata, pentru ca banii ii asteapta, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan…

- Memorandumul a fost semnat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, si de directorul Agentiei de Investitii Estone, Allan Selirand, in contextul vizitei la Tallinn a unei delegatii guvernamentale conduse de prim-ministrul Viorica Dancila. "Primul efect concret al aplicarii…

- Anul acesta va fi unul al investitiilor in Romania, iar in acelasi timp intreprinderile mici si mijlocii autohtone sunt afectate de faptul ca nu apartin spatiului Schengen, a declarat, ieri, intr-un forum de specialitate, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

