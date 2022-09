Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat duminica, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de Consiliul UE, potrivit Agerpres.…

- Presedintele formatiunii paneuropene Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a declarat duminica, la Sofia, ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina in sfarsit state membre ale spatiului Schengen si ca ele inca asteapta, alaturi de Croatia, ca decizia finala in acest sens sa fie luata de…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a intalnit cu premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovacevski, care a efectuat o vizita de lucru la Sofia. Seful statului bulgar a remarcat ca, in ciuda patimilor politice tumultuoase din ultimele luni, relatiile dintre cele doua tari au o baza solida, care…

- Bulgaria a inceput negocierile cu compania de stat rusa Gazprom pentru a reveni la un contract in vederea solutionarii lipsei de gaz, relateaza dpa, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Socialiștii bulgari au eșuat sa formeze un nou guvern, aceasta fiind a treia si ultima incercare de a alcatui un cabinet dupa ce coalitia premierului reformist Kiril Petkov a fost inlaturata de la putere printr-o motiune de cenzura luna trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bulgaria a semnat duminica la Sofia un protocol cu Macedonia de Nord, ultimul pas inaintea unei reuniuni interguvernamentale care va deschide negocierile de aderare a acestei tari si a Albaniei la Uniunea Europeana, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de Externe in exercitiu Teodora Genchovska le-a declarat miercuri jurnalistilor in Parlament ca Bulgaria va lua masuri impotriva discursului instigator la ura din Republica Macedonia de Nord, "cum am facut intotdeauna". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bulgaria a blocat un transfer bancar in valoare de circa 890.000 de dolari catre ambasada Rusiei din cauza sanctiunilor Uniunii Europene, a spus miercuri ministrul de finante Assen Vassilev, la cateva zile dupa ce Sofia a expulzat 70 de angajati ai reprezentantei diplomatice ruse, relateaza Reuters,…