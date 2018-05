Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, joi, la Timisoara, ca 400.000 de metri cubi de masa lemnoasa au fost transportati ilegal anul trecut, precizand ca datorita aplicatiei “Inspectorul Padurii” au scazut foarte mult taierile ilegale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Apelor si Padurilor, senatorul PSD Ioan Denes, a afirmat joi, la o conferinta organizata de Coalitia pentru familie, ca "institutia numita familie" este formata "dintr-un tata-barbat si o mama-femeie", mentionand ca spera ca referendumul pentru modificarea Constitutiei sa fie organizat…

- Fondul forestier in Romania a crescut, in ultimii 30 de ani, cu 260.000 de hectare, a afirmat, pentru Libertatea, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In opinia sa, la nivelul opiniei publice s-a creat o percepție greșita ca suprafața impadurita s-a diminuat pe motiv ca, pe șoselele patriei, au…

- Ministrul Apelor si Padurilor din Romania, Ioan Denes, a fost prezent marti, 17 aprilie, la Vaslui, unde a participat la o actiune de impadurire, organizata de autoritatile vasluiene pentru a marca Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si o delegatie din Republica Moldova.

- In judetul Vaslui, astazi, se planteaza Padurea Centenar – ce marcheaza implinirea a 100 de ani de la unirea Republicii Democrate Moldovenesti cu Regatul Romaniei. Actiunea de desfasoara pe ambele maluri ale Prutului. La actiune participa si ministrul apelor si padurilor din Romania, Ioan Denes: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/17-apr-rdj-12-Ioan-Denes.mp3…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Targoviste, ca va prezenta premierului o analiza, astfel incat sa fie gasite solutii in ceea ce priveste criza lemnului de foc. ''Intr-un timp foarte scurt o sa-i prezint premierului o analiza concreta a problematicii din sectorul…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

