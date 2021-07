Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca se lucreaza in Parlament la modificarile la legea 17/2014 privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan, iar in septembrie va fi finalizata Legea cadastrului, arata Agerpres. "Dupa stiinta mea,…

- Legumicultorii care doresc sa faca sere si solarii sau depozite si procesare au posibilitatea sa acceseze 150 de milioane de euro din fonduri europene in urmatorii doi ani, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Trebuie stiut ca, pe…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, participa luni la Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles, prima reuniune organizata sub presedintia slovena. "Luni o sa avem o prima intalnire la Consiliul Agrifish in coordonarea Sloveniei. In timpul presedintiei portugheze s-a dorit…

- Prezenta reziduurilor de pesticide in legume si fructe a fost constatata la 40 de probe din 112 prelevate, insa in niciuna dintre acestea nu a fost depasita limita maxima admisa, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres.…

- Programul "Tomata" a avut "impact zero" in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat "in foarte multe locuri", sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Decidentii politicilor Uniunii Europene au datoria sa adopte un pachet legislativ pentru viitoarea Politica Agricola Comuna (PAC) cat mai simplu de aplicat, dar care sa permita si mentinerea competitivitatii agricultorilor europeni, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a aratat vineri, intr-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, ce reprezinta pentru el vaccinarea anti-Covid, mentionand ca ii provoaca si pe secretarii de stat din minister sa procedeze la fel. "Pentru mine…

- Romania nu sustine propunerea Parlamentului European ca 30% din alocarea aferenta interventiilor pentru investitii sa fie destinata obiectivelor de mediu si clima in noua Politica Agricola Comuna (PAC), precizeaza ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Ma aflu pentru a…