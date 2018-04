Stiri pe aceeasi tema

- Germania va depune toate eforturile pentru a pune capat conflictului din Siria, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, criticand Rusia pentru ca blocheaza in Consiliul de Securitate al ONU reglementarea conflictului sirian, relateaza agentia Reuters.

- Marea Britanie si Franta s-au pus de acord ca un ”larg evantai de optiuni” sa fie prezentat la ONU ca raspuns la presupusul atac chimic de sambarta seara de la Duma, in Ghouta de Est, a anuntat luni Ministerul britanic de Externe, relateaza Reuters, conform news.ro.Seful diplomatiei britanice Boris…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile. Acest timp ar permite acordarea ajutorului umanit...

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, si-a reinnoit vineri apelul pentru o incetare urgenta a bombardamentelor "groaznice" asupra Ghoutei de Est asediate si atacurilor nediscriminatorii cu mortiera asupra Damascului, informeaza Reuters. Incetarea focului trebuie…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Reprezentantii Natiunilor Unite in Siria au cerut marti incetarea imediata a ostilitatilor din Siria pentru cel putin o luna pentru a permite accesul ajutoarelor si evacuarea celor bolnavi si raniti, transmit Reuters si AFP. O declaratie a coordonatorului ONU pentru operatiuni umanitare…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.