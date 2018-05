Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de securitate al Natiunilor Unite trebuie sa puna presiune in continuare pentru a convinge partile angajate in conflictul din Siria sa ajunga la un armistitiu, a declarat luni ministrul olandez de Externe, Stef Blok, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord va vizita Moscova saptamana viitoare si se va intalni cu omologul sau rus pe 10 aprilie, a anuntat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe din Rusia, scrie Reuters. Cei doi vor discuta despre legaturile bilaterale dintre cele doua tari…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca expulzeaza un diplomat ungar ca raspuns la decizia Budapestei de a expulza un diplomat rus, in cazul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, relateaza Reuters.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca isi doreste reluarea dialogului intre Germania si Rusia si imbunatatirea treptata a relatiilor, in urma expulzarii diplomatilor pe fondul atacului neurotoxic ce l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…