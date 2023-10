Ministrul Odobescu: Solidaritatea arătată de aliaţii noştri este vizibilă Solidaritatea aratata de tari aliate Romaniei in contextul atacurilor ruse asupra porturilor de la granita este una vizibila, care contribuie la securitatea tarii noastre, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. "Ceea ce a facut si continua sa faca Rusia prin bombardarea masiva a infrastructurii civile de la granita cu Romania este o crima de razboi si trebuie sa fim atenti, iar eforturile Romaniei, pe langa sprijinul acordat Ucrainei, s-au axat in ultima perioada pe implementarea deciziilor Summitului NATO de la Vilnius in ceea ce priveste consolidarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

