- Ministrul Afacerilor Externe Luminita Odobescu va participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE) – care va avea loc la Bruxelles, potrivit news.ro.Agenda de discutii va viza situatia din Israel si Fasia Gaza, agresiunea Rusiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut vineri o convorbire telefonica cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth si dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, James Cleverly, ocazie cu care cei doi oficiali au evaluat situatia de securitate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut miercuri o convorbire telefonica cu omologul din Regatul Arabiei Saudite, Alteta Sa Regala Printul Faisal bin Farhan Al-Saud, cei doi interlocutori avand un schimb de opinii privind situatia de securitate din Israel si Fasia Gaza si riscul de escaladare…

- Consiliul Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene (UE) se reuneste la 23 octombrie 2023, la Luxemburg, incepand cu ora 9.00, pentru discuta subiecte precum agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, situatia din Israel si din regiune, situatia din Armenia/Azerbaidjan, informeaza site-ul https://data.consilium.europa.eu/.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, participa, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care se desfasoara la Luxemburg.

- Miniștrii de Externe din țarile membre UE se reunesc in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene, principala tema a discuției fiind situația din Israel. Reuniunea CAE se desfașoara in ziua de luni, 23 octombrie 2023, in Luxemburg. Din partea Romaniei, la reuniunea CAE va participa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, va participa, luni, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene - Consiliul Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Luxemburg.Potrivit unui comunicat al MAE transmis, duminica, AGERPRES, agenda reuniunii cuprinde…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a declarat ca Romania sustine identificarea unei solutii solide din punct de vedere juridic pentru a utiliza activele rusesti inghetate si imobilizate pe teritoriul Uniunii Europene, in vederea reconstructiei Ucrainei.Precizarile au fost facute in…