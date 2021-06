Ministrul UDMR al Sportului și Tineretului, Eduard Novak , inființeaza un club sportiv departamental la Odorheiul Secuiesc, in Harghita natala. Conform unui proiect de hotarare de guvern, clubul va fi in subordinea Ministerului Tineretului și Sportului ”avand in vedere tradiția unor discipline sportive, a rezultatelor obținute de catre structurile sportive din domeniul handbalului, tenisului de masa, fotbalului in sala, precum și a altor sporturi in aceasta localitate”. In anul 2021 – subvenția de la bugetul de stat pentru Sport Club Odorheiul Secuiesc se acopera din prevederile bugetare ale…