Ministrul Nicolae Ciucă vrea să-și impună finul la șefia Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila” Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, vrea sa dovedeasca ca este un naș responsabil și grijuliu cu finii sai și, ca atare, unuia dintre ei vrea sa-i faca de Paște un cadou surpriza. Potrivit informațiilor noastre, ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, vrea sa-l demita pe directorul general al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din București, generalul maior Florentina Ionița-Radu și in locul acesteia sa fie impus un fin de al sau. Este vorba de actualul director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino” București,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

