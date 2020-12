Ministrul Nelu Tãtaru se va vaccina împotriva COVID-19 PRIORITATE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca primii vaccinati impotriva COVID-19 vor fi cei din sistemul medical, iar asta se va petrece incepand cu luna ianuarie. „Primii sunt cei din sistemul medical public si privat. Avem aproape 550.000 de persoane in aceasta cartografiere, urmand cei care sunt institutionalizati, apoi cei care asigura bunastarea si Articolul Ministrul Nelu Tataru se va vaccina impotriva COVID-19 apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

