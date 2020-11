Ministrul Nelu Tătaru: „Limitarea activităților ne face să avem o scădere a numărului de cazuri” Doar intr-o singura zi au fost inregistrate 10.000 de noi imbolnaviri motiv pentru care au fost luate mai multe restricții. Aflat intr-o vizita de lucru la Iași, ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca sunt reevaluate circuitele pentru patologia cu SarsCov2 și ca odata cu impunerea noilor masuri, se așteapta ca in doua saptamani sa fie inregistrata o scadere a numarului de cazuri. In acest moment sunt in evaluare acele circuite care au fost adoptate la un moment dat pentru patologia SarsCov2 și patologia non-COVID. In contextul concomitenței celor doua patologii spitalele de faza III care… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetene din Iasi au anuntat in seara zilei de miercuri, 4 noiembrie, ca municipiul Iasi intra in scenariul rosu pentru urmatoarele 14 zile, printre efecte fiind si suspendarea cursurilor fata in fata. Inainte ca decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa intre in vigoare,…

- Spitalul de boli cronice si ingrijiri paliative din municipiul Botosani, ale carui lucrari de constructie nu au fost finalizate, ar putea deveni spital suport pentru pacientii COVID-19, a anuntat, miercuri, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), prefectul Dan Nechifor.…

- Unsprezece judete din Romania inregistreaza o rata de peste 3 infectari la mia de locuitori, in crestere cu un judet fata de ziua de ieri. Judetul Maramures a intrat in randul judetelor rosii, dupa ce rata de infectare a crescut de la 2,83 la 3,15. Cea mai mare rata de infectare este raportata in judetul…

- Autoritațile din Cluj propun intrarea in carantina a localitaților Sic și Savadisla, o decizie in acest sens urmand sa fie luata joi seara, in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat ca in ședința de joi seara a CJSU…

- Restricțiile impuse in comuna Vernești, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, au fost ridicate prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Astfel, restaurantele și barurile din comuna Vernești se redeschis, slujbele revin in biserici, iar localurile pot organiza din nou…

- Scaderea incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori in Granicești a facut ca hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din data de 9 octombrie a.c. sa iși inceteaza aplicabilitatea pentru aceasta comuna. CJSU a informat ca luni incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori…

- Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva se va organiza anul acesta in conditii cum nu au mai existat niciodata pana acum. In urma deciziilor din urma cu doua zile ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), dar si a hotararii de ieri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,…

- Avand in vedere numarul mare de persoane care doresc suspendarea temporara a masurii de carantina, in contextul prevenirii infectiilor cu SARS-COV-2, cei de la Centrul Judetean pentru Coordonarea si Conducerea Interventiei (CJCCI) Iasi - aparatul de lucru al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…