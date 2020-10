Ministrul Nelu Tătaru, ieri, la Iaşi: Vineri deschidem Spitalul Mobil! Acesta a adaugat ca "tot ce a insemnat acest an a fost cu totul altfel, atat ca Sarbatori Pascale, ca Rusalii, ca vacante, ca inceput de an scolar. Sa ne gandim totusi la cei care sunt in spitale, la cei care si-au pierdut viata, si sa ne gandim inca o data la corpul medical. Suntem acolo, si noi avem credinta in suflet, toti o avem, toti ne rugam, si la intrarea in schimb, si la iesirea din schimb, si pentru cei pe care-i ingriji (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Nelu Tataru a transmis un mesaj pelerinilor aflați la Catedrala Mitropoliei din Iași in care susține ca aceștia ar trebuie sa se adapteze pelerinajul la pandemie și nu pandemie la pelerinaj. Citește și: PROTEST la Iasi, in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Oamenii, revoltati pentru ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, referindu-se la protestele care au avut in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi, ca pelerinii ar trebui sa tina cont ca avem o sarbatoare intr-un context pandemic si ca tot ce a insemnat acest an a fost diferit fata de anii precedenti. "Sa ne gandim…

- Carantinarea Bucureștiului nu a fost pusa in discuție, a declarat ministrul Sanatații Nelu Tataru intr-o conferința de presa de la Iași, fiind intrebat despre zvonurile care circula. „Libertatea deciziei dupa anumite valori este la comitetele judetene sau Comitetul Municipiului Bucuresti pentru coordonarea…

- Sa ne dam seama ca mergem in locuri aglomerate și in masura in care putem sa pastram niște precauții, le transmite ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, pelerinilor care vor participa la manifestarile legate de sarbatoarea Sfintei Parascheva. Nelu Tataru a declarat, sambata, la Iași, ca a reevaluat capacitatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Spitalul Mobil de la Letcani, ca guvernarea PSD nu a majorat pensiile cu 40% intrucat la momentul respectiv aceasta marire nu era prevazuta de legea aflata in vigoare, care stipuleaza 1 septembrie 2020…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași, președintele…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, reactioneaza dur in urma amenzii uriase de 60.000 de lei incasata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest (ADI Euronest), pentru nerespectarea Legii achizitiilor publice in ceea ce priveste Spitalul Mobil de la Letcani, investitia de 14,8 milioane de euro…

- Nelu Tataru a spus, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca rata de infectare cea mai mare se inregistreaza in Arges, Prahova, Dambovita, Galati, Brasov si Bucuresti, insa cauzele privind numarul mare de imbolnaviri sunt diferite.