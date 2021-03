Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și al Antreprenoriatului, Claudiu Nasui, a mers la munca cu trotineta electrica. Acesta a sarbatorit, alaturi de alți colegi de-ai sai, Vinerea Verde. Doar ca Nasui a circulat și pe trotuar, lucru interzis de lege. Circulația pe trotuare a trotinetelor electrice este interzisa.…

- Premierul Florin Citu a criticat in termeni duri persoanele care militeaza impotriva vaccinarii si a impotriva purtarii mastii de protectie. Citu afirma ca aceste actiuni sunt de-a dreptul teroriste si se incearca subminarea autoritatii statului. DEMISIE in Ministerul Sanatații. A plecat fara sa ofere…

- Un deținut din Dolj, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru omor, a evadat vineri dimineața, au precizat surse pentru G4Media. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia Barbatul, in varsta de 52 de ani, se afla internat, sub paza, in Spitalul Clinic…

- Acuzatii grave in cazul decesului doctorlului Benedek Istvan, primul medic din Romania care a facut un transplant de maduva la adulti. Familia acestuia acuza ca a fost legat de pat in spital. Familia doctorului hematolog Benedek Istvan vine cu acuzatii grave la adresa spitalului in care renumitul medic…

- Centrele de vaccinare Covid ale Ministerului Apararii vor fi deschise pentru toata populația, dar dupa ce va fi pornita Etapa a III-a de vaccinare. De asemenea, militarii se vor implica in formarea de echipe mobile in satele izolate, a anunțat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la o intalnire cu jurnaliștii,…

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, anunta sprijinul de un miliard de lei aprobat vinerea trecuta de Guvern pentru industria HORECA si schimbarea in ceea ce priveste modul in care se va face plata in cadrul acestei masuri compensatorii, respectiv renuntarea la principiul…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a fost criticat de deputata PNL Gabriela Horga ca nu cunoaște legea de funcționare a proiectelor pentru granturi, dar acuza reglementarile facute de fostul ministru PNL al Economiei. „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaște textul legii care spune ca nu…

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, a anuntat ca a cerut Corpului de control sa realizeze un raport privind modul in care a fost facut si finantat site-ul de comert exterior. "Uitati cum arata site-ul de comert exterior al Romaniei. Pagini intregi pe care…