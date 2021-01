Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a decis sa renunțe la planul de a muta o directoare din Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei, in condițiile in care aceasta are o decizie nedefinitiva de colaborare cu Securitatea.

- Mai multe filiale județene ale USR sunt nemulțumite de comportamentul conducerii USR dupa alegeri și intrarea la guvernare, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Mai exact, organizațiile reclama faptul ca Dan Barna și liderii de la centru nu ar mai avea nici un dialog cu teritoriul și ca nu…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, renunța la mutarea controversatei directoare, Claudia Prisecaru, acuzata ca a colaborat cu Securitatea. Nasui susține ca a cautat persoane cu experiența, dar in urma scandalului se vede nevoit sa renunțe la aceasta mutare. Citește și: Elena Udrea: Și daca…

- Antena 3 a prezentat, miercuri seara, pasaje din dosarul penal al DNA privind vizita lui Liviu Dragnea in Statele Unite si intalnirea cu Donald Trump. DNA arata ca premierul Sorin Grindeanu a avut un rol major in aranjamentele ilegale facute de Dragnea pentru ca anumite firme din SUA sa obtina contracte…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, șeful USR București, vrea sa o angajeze ca secretar general al ministerului pe Florina Prisacaru, o funcționara apropiata de PSD și pe care CNSAS a acuzat-o de colaborare cu Securitatea ca poliție politica, avand și o decizie in instanța in acest sens. Nasui a recunoscut…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, o vrea pe Claudia Prisecaru pentru funcția de director general in instituție. Claudia Prisecaru este fosta colaboratoare a Securitații in perioada comunista (conform unei decizii a Curții de apel București, care nu e definitiva). „Eu sunt intr-un minister…

- Claudiu Nasui: „Nu vad de ce statul roman ar trebui sa stea cu un balast in spate. (...) Noi am avut trei reforme clare in timpul campaniei electorale: sistemul de educatie, saracia si sistemul de sanatate. (...) Este foarte importanta reducerea impozitarii muncii mai ales pentru cele mai mici salarii.…

