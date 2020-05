Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, vineri, in cadrul unei declarații de presa, ca intenționeaza sa mearga in Italia și Spania pentru a discuta cu romanii despre...

- Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica…

- Discutiile purtate de oficialii din cele doua tari au dus la modificari ale legislatiei muncii din Germania, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Violeta Alexandru: ”Am vizitat 3 ferme din Germania. De 15 ani, niciun ministru al muncii din Romania nu s-a deplasat in strainatate,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pornește un adevarat maraton de vizite la romanii din strainatate. Dupa ce a fost in Germania, Alexandru a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se analizeaza legislatia in baza careia romanii pot pleca la munca in strainatate, fie prin Agentiile de Lasare a Fortei de Munca, fie prin agenti temporari de munca, sustinand ca analizeaza legislatia si nu exclude luarea de masuri.

- Procedura de acces la fondurile puse la dispozitie de stat pentru plata somajului tehnic au fost simplificate, iar plata se va realiza in maximum 15 zile de la depunerea documentelor la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, a anuntat ieri ministrul Muncii, Violeta Alexandru. „Am simplificat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, marți, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca personalul care se ocupa de „pensii internationale” in cadrul caselor judetene de pensii va fi suplimentat, prin relocarea de personal de la alte compartimente. Potrivit…