Ministrul Muncii vrea în continuare renegocierea PNRR: „Procent de 9,4 din PIB pentru bugetul de pensii i-ar menţine săraci pe pensionarii români” „Noi, cand ne gandim la ce se intampla pe viitor, ne gandim sa ridicam nivelul de trai al cetatenilor romani sau cel putin asa trebuie sa faca un guvern responsabil. Cum, daca tu iti asumi pentru 70 de ani de acum incolo - scrie in PNRR, si nu am scris eu - acest procent de 9,4? Cu siguranta trebuie sa crestem PIB-ul, dar, atentie, noi avem de rezolvat inechitati.Noi, PSD, am luat decizia in interiorul partidului sa sustinem renegociere, am dus decizia in coalitie, suntem tot mai hotarati si in coalitie nu avem decizie finala, dar suntem tot mai hotarati sa discutam. Am discutat in Guvern cu premierul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budai, afirma ca mentinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, asa cum Romania a negociat in PNRR, i-ar mentine "saraci" pe pensionarii romani. In acest context, Budai anunta ca PSD sustine renegocierea de catre Guvern…

- Intrebat despre pensiile de serviciu din ministerele de Interne, Aparare și de Justiție, Marius Budai a declarat ca fiecare instituție trebuie sa vina cu propuneri, pentru reforma pensiilor.O eventuala lege privind reforma pensiilor „va putea fi gata la sfarșitul anului”, a anunțat Marius Budai.„Tot…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, miercuri, ca exista discutii in coalitie si in Guvern pentru renegocierea cu Comisia Europeana a acelui plafon introdus in PNRR privind cheltuielile din PIB cu pensiile, care nu trebuie sa depaseasca 9,4%.

- Proiectul de buget va fi adoptat azi in Guvern și trimis Parlamentului. Bugetul pe anul 2022 intra in linie dreapta. Proiectul de lege ar urma sa fie adoptat astazi de Guvern și apoi va fi trimis la Parlament. Potrivit datelor publicate de Finanțe, printre instituțiile care vor avea buget sporit anul…

- Proiectul de buget pe 2022 este gata. Despre deficit și celelalte date HotNews.ro a scris noaptea trecuta. Așadar, acum prezentam bugetele instituțiilor. Unele primesc mai mulți bani, iar altele mai puțin. Am luat în calcul doar alocarea bugetara, nu și veniturile proprii ale instituțiilor.Ce…

- Intrebat daca nu exista posibilitatea sa existe blocaje in implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta din cauza unor aspecte pe care Romania si le-a asumat pe cele doua legi, ministrul a raspuns: "Nu cred ca se blocheaza PNRR, eu cred ca lucrurile pot fi rezolvate in termenul asumat,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, vineri, 3 decembrie, ca a propus prelungirea cu un an a valabilitații voucherelor de vacanța care au ramas nefolosite in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres . In ședița de Guvern de astazi s-a discutat și despre acordarea de tichete de vacanța…