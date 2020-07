Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea Ministerului Muncii in perioada urmatoare va fi sa puna accent pe digitalizarea si pe simplificarea relatiilor dintre entitatile aflate in coordonarea ministerului si cei care au nevoie de serviciile acestora, a declarat ministrul de resort, Violeta Alexandru, cu ocazia lansarii Planului…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat joi ca atentia si fondurile sunt indreptate catre masura de sprijin constand in acoperirea unei parti din costul salarial pentru angajatii care revin in activitate, in cuantum cel mai probabil de 41,5% din salariul brut, potrivit…

- "Am cerut o verificare pe teritoriul Germaniei a tuturor sesizarilor sau din oficiu sau a mesajelor pe care le primesc personal. Am deja indicii ca acest lucru se intampla. Sunt gata sa merg in cateva zile si sa verific. I-am cerut Ministerului Muncii din Germania si mi-a confirmat ca s-a discutat…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. „Foarte probabil vom prelungi masura somajului tehnic. Nu ne-am hotarat daca…

- Șomajul tehnic, eliminat dupa 15 mai. Ministrul Muncii: Statul va plati o parte din costul cu salariile pentru companiile afectate de pandemie Guvernul intentioneaza ca, dupa 15 mai, sa inlocuiasca masura suportarii somajului tehnic cu o masura de suportare a unei parti din costul cu salariile pentru…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anunțat joi in ședința guvern un proiect de hotarare care sa prelungeasca posibilitatea acordarii de zile libere platite pentru parinții care stau acasa sa aiba grija de copii inclusiv pe perioada vacanței școlare. MINIVACANTA PASTE 2020. Ministrul Muncii a anunțat…