Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a declarat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca a agreat cu Comisia Europeana o serie de modificari la legea pensiilor , modificari cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și ca legea va fi modificata in acest sens in Parlament. „Azi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru „fiecare om care lucreaza in Romania”, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, 22 mai, ca dupa discuțiile avute saptamana trecuta la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, alaturi de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, s-a agreat cresterea treptata a varstei de pensionare pentru femeile și barbații din Romania pana…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca a agreat cu Comisia Europeana o serie de modificari la legea pensiilor, modificari cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și ca legea va fi modificata in acest sens in Parlament.„Azi…

- Ministrul Muncii le va prezenta celor doi lideri ce a obținut de pe urma negocierilor cu cei din Comisia Europeana pe reforma pensiilor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu si ministrul Marius Budai se intalnesc, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca. Ministrul Muncii prezinta…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta sambata ca pana luni are ambitia sa prezinte liderilor coalitiei tot ceea ce a discutat cu Comisia Europeana si sa inchida acest jalon privind pensiile. Despre pensiile speciale, el a aratat ca mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le…

- Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Ușor, ușor scandalul provocat de creșterea varstei de pensionare ajunge in mai multe țari europene,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu va ”permite” ca varsta de pensionare in sistemul public de pensii sa creasca, el precizand ca legislatia in vigoare prevede ca, pana in 2030, varsta de pensionare a femeilor din categorii profesionale care nu beneficiaza de legi speciale va creste la 63…