Ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, susține introducerea certificatului verde COVID in instituțiile publice. "Zilele acestea, in Parlament, incercam sa reglam inclusiv impunerea acestui certificat, mai ales in instituțiile in care oamenii sunt platiți sa aiba grija de alte persoane", a spus Turcan. „Intotdeauna am optat pentru masuri propuse de specialiști.