Conventiile dintre Casa Nationala de Pensii Publice si banci vor fi schimbate, astfel incat banii sa ajunga cat mai devreme la pensionari, a anuntat marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Pentru ca doresc ca pensiile sa ajunga cat mai repede la pensionari, prin toate canalele de distributie, am discutat in aceasta dimineata (marti, n.r.), in mod aplicat, cu reprezentantii bancilor din sistem. Vom schimba Conventiile dintre CNPP si banci astfel incat banii sa ajunga mai devreme la pensionari. Terminam cu interpretarea diferita a prevederii din contracte care vorbeste…