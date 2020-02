Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii confirma majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020 Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Întrebată de moderator dacă pensiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale. "Am mai multe subiecte…

- Ministrul Muncii discuta cu administratorii fondurilor de pensii despre randamentele la Pilonul II. Ce spune Violeta Alexandru despre pensiile din sistemul public Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, se afla in discutii cu administratorii fondurilor private de pensii pe subiectul…

- Principiul corect al stabilirii pensiilor trebuie sa fie cel al contributivitatii chiar daca unele categorii profesionale au oportunitatea unui acces mai usor la decizii in ceea ce priveste beneficiile speciale la pensie, a afirmat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, intr-un…

