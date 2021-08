Ministrul Muncii: Vom angaja temporar 1.000 de oameni pentru a lucra la digitalizarea a 5 milioane de dosare de pensie

Stiri pe aceeasi tema

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa, dupa…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a discutat azi cu directorii Caselor Județene de Pensii pentru a suplimenta personalul necesar pentru digitalizarea dosarelor de pensie. Este vorba despre 1.000 de persoane, care ar urma sa lucreze pana in 2022 la digitalizarea dosarelor.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca suplimentarea, de catre Guvern, a personalului din casele de pensii din judete este "o necesitate absoluta si o conditie pentru ca Romania sa isi respecte obligatiile asumate in PNRR", aratand ca evalueaza, impreuna cu specialistii, variantele disponibile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca in Romania exista 125.000 de persoane care au implinit varsta de 65 de ani si care continua sa munceasca, ea adaugand ca numarul total al celor care au implinit varsta de iesire la pensie si care continua sa lucreze este de aproximativ 220.000, intrucat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista „o bomba cu ceas” in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, potrivit Agerpres. „In…

- Ministrul Muncii lanseaza un avertisment dur despre pensii. Puterea de cumparare a celor cu pensie medie scade dramatic. Raluca Turcan spune ca, in realitate un pensionar care are 1.500 de lei poate cumpara de fapt de 500 de lei.Raluca Turcan, ministrul muncii, anunța reformarea sistemului de pensii…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista 'o bomba cu ceas' in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta.