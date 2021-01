Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca zilele urmatoare va emite un ordin privind recalcularea tuturor pensiilor, proces estimat a dura un an si jumatate. Pentru aceasta este nevoie de angajarea pe durata determinata a o mie de oameni si de achizitionarea de softuri, pentru care ministrul vizeaza…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa induca pensionarilor ideea ca acestia ar trebui sa fie multumiti de faptul ca isi primesc pensiile, astfel incat pensionarii sa nu mai solicite majorarea pensiilor, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca cea mai mare pensie încasata în România depașește 78.000 de lei, însa contribuțiile ar acoperi o pensie de puțin peste 5.000 de lei. Turcan susține ca este vorba de o pensie de serviciu. …

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat la Digi24, ca cea mai mare pensie incasata in Romania depașește 78.000 de lei, din care contribuțiile ar acoperi o pensie doar de puțin peste 5.000 de lei. Turcan susține ca este vorba de o pensie de serviciu.

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul pensiilor,…

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul…