- Vizita de lucru in Romania a Ministrului Federal al Muncii și Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, programata sa aiba loc joi, a fost amanata, in contextul evoluției pandemiei, anunța Ministerul Muncii.„Domnul ministru Heil a asigurat-o pe doamna ministru Alexandru, intr-o convorbire…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…

