Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii lor si, totodata, are in vedere schimbarea legislatiei din Romania cu privire la activitatea Agentiile de Plasare…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca mai multe persoane au sunat-o, de 1 Mai, si i-au spus ca asociaza munca cu ea. "Daca reusesc, la finalul acestui mandat, sa imprim, cat se poate si acolo unde am posibilitatea, cultura muncii facuta cu seriozitate, pentru mine nu este putin lucru", spune…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, atrage atenția angajatorilor care folosesc angajații trimiși in șomaj tehnic: „Suspendare inseamna ca angajatul ramane intr-un alt spațiu decat spațiul de munca și nu i se dau sarcini”. „In unele situații angajatorii au cerut angajaților sa vina la munca. Incurajam…

- Fermierii britanici sunt obligati sa importe muncitori pentru culegerea fructelor si legumelor, inclusiv din Romania, pentru a face fata in timpul restrictiilor impuse in Regatul Unit. Muncitorii sunt adusi cu avioane charter speciale. Chiar astazi, primul avion pe ruta Bucuresti Londra Stansted va…

- Ministrul Muncii a subliniat ca intre ea si Ambasada Romaniei in Germania, respectiv atasatul de munca din Germania, este o comunicare permanenta in aceasta perioada, "de dimineata pana seara", in contextul recentelor plecari ale romanilor la munca, in strainatate. "Inainte de orice, as spune…

- Somajul tehnic nu va fi platit de angajatori, ci Executivul va pune la dispozitie fonduri din care se vor face platile catre angajati, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul unor declaratii de presa, preluate de Agerpres.”Nu platesc angajatorii, respectiv nu avanseaza celelalte…

- Cine poate primi de la stat indemnizatia de șomaj de maximum 4.000 de lei. Ministrul Muncii anunța 400.000 de contracte de munca suspendate Persoanele fizice autorizate și cei cu contracte de autor, pe langa angajatori, pot depune cereri pentru indemnizații de maximum 4.000 de lei pe luna pentru aceasta…