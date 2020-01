Stiri pe aceeasi tema

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. "Am inceput reorganizarea ANOFM. Suntem la jumatatea lunii ianuarie. In maxim…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat marti seara, la Digi 24, ca exista un surplus de 150.000 de oameni in administratie si ca va proceda la o reducere a personalului din ministerul pe care il conduce, dar numai dupa o analiza riguroasa. „Nici cu razbunare si nici cu dorinta de a demonstra…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat simplificarea procedurilor pentru iesirea la pensie, precizand ca a initiat un ordin in acest sens. In cele ce urmeaza va prezentam si lista documentelor care trebuie depuse la dosarul de pensionare. Potrivit ministrului, Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- "Baubau de la Munca minte cum respira!!! A intrat la Digi sa se planga cum fac poștașii propaganda PSD și distribuie pliante electorale pentru PSD. Ghinionul ei este ca in studio era fostul ministru al Sanatații Bodog care i-a spus ca atat directorul cat și liderul de sindicat de la Poșta din Bihor,…

- A fost scandal la audierea in Parlament a ministrului Muncii. Deputatii au chemat-o pe Violeta Alexandru pentru a da explicatii cu privire la majorarea salariului minim pe economie. Actualul ministru al Muncii susține ca nu exista un studiu pentru creșterea salariului minim cu 100 de lei. Scandal…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la infrastructura existenta la nivelul ministerului, facand referire la softurile care gestioneaza sistemele de calcul pentru pensii si salarii, unde exista nenumarate probleme potrivit Agerpres. "Tot…

