- Ministrul Muncii se eschiveaza și refuza sa clarifice situația pensiilor, spunand ca nu dorește sa alimenteze o stare de tensiune in populatie, aruncand opinii, pareri, ganduri despre cum ar trebui sa fie. Ea a precizat ca este ingrijorata de felul in care evolueaza economia și ca masurile adoptate…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca nu isi schimba declaratia privind dublarea alocatiilor si cresterea pensiilor. Ea a mentionat, insa, ca nu gestioneaza bugetul si nu are informatiile necesare pentru a face afirmatii despre imposibilitatea sau regandirea unui alt tip de crestere fata de…

- Premierul și ministrul Muncii au facut noi precizari cu privire la mecanismul de șomaj tehnic pentru angajații la stat, in cadrul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul Victoria, in care liberalii incearca sa gaseaca noi soluții pentru depașirea impasului provocat de criza COVID-19. Violeta Alexandru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- Circa 200.000 de contracte de munca sunt suspendate la nivelul acestei saptamani, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea, a declarat, vineri, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, la Digi24."Evidenta pe care o avem la nivelul acestei saptamani ne arata un numar de aproximativ…

- Invitata in studioul Romania TV, Violeta Alexandru a explicat ca nu se justifica elaborarea unei noi legi privind pensiile. "Nu cred ca se justifica elaborarea unei noi legi, dar identificam o serie de aspecte asupra carora vom interveni cu modificari. In conditiile in care Guvernul va avea…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat, joi seara, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebata la TVR daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa…