Latino Festival “One week-end to remember”, ediţia a II-a, în perioada 4-6 mai 2018

Festivalul internațional « One Week-end to Remember» editia a 2-a va avea loc la Craiova in 4-6 Mai 2018 si e unul din cele mai mari evenimente latino din Romania si cel mai mare din Oltenia. Festivalul va reuni in ... [citeste mai departe]