Ministrul Muncii, veşti importante despre pensiile speciale: Beneficii create prin legi adoptate în Parlament "Practic trebuie sa primesti pe masura ce contribui, atat cat rezulta la sfarsitul activitatii tale profesionale, si acest lucru trebuie sa fie valabil pentru toata lumea. Cred ca noi, ca societate, trebuie sa fim corecti, si trebuie pe de o parte sa stabilim corectitudinea in centrul deciziei guvernamentale, respectiv, ca societate, trebuie sa acceptam ca trebuie sa primim atat cat contribuim. Daca unele categorii au oportunitatea de a avea acces la decizii mai usor, nu inseamna ca acest lucru trebuie sa influenteze si trebuie sa duca la beneficii speciale fata de alte categorii, care nu au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

