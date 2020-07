Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a precizat ca abia dupa ce Ministerul Finantelor va prezenta, la inceputul lunii viitoare, situatia incasarilor bugetare, se va putea spune exact cu ce procent ar putea fi majorate pensiile. Totodata, Violeta Alexandru a lansat si un atac dur la adresa PSD afirmand…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca nu se pune problema ca pensiile sa nu creasca, insa spune ca nu poate avansa un procent la acest moment."De unde si-a imaginat PSD-ul ca va fi sustenabila cresterea pe care a promis-o, de 40%? Noi vom identifica toate resursele financiare, dar vom lua…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, marți, ca guvernul are in intenție sa mareasca pensiile, dar procentul acestor majorari va depinde de incasarile la buget, dupa ce, in prealabil, se va face o evaluare in acest sens de catre Ministerul Finanțelor, anunța B1 TV. Violeta Alexandru a mai…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca pensiile urmeaza sa fie majorate, precizand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget de la Ministerul Finantelor. Cu toate acestea, ministrul a evitat sa spuna cu cat vor crește pensiile.

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget pe care Ministerul Finantelor are obligatia sa o faca, acest lucru urmand sa se intample in luna iulie.

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget pe care Ministerul Finantelor are obligatia sa o faca potrivit Agerpres. "Voi fi beneficiara evaluarii financiare cu privire la incasarile…

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, precizand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget de la Ministerul Finantelor. Violeta Alexandru a evitat sa spuna cu cat vor crește pensiile.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anunțat ca pensiile vor crește cu siguranța. Oficialul Guvernului nu a avansat, insa, un moment sau un procent pentru aceasta masura, punand totul pe seama incasarilor...