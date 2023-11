Ministrul Muncii: Suntem primul Guvern care majorează pensiile de două ori Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma ca mecanismul privind majorarea pensiilor este cel elvetian, conform caruia pensiile vor fi majorate anual cu inflatia medie anuala plus 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut. Ea anunta ca noua formula de calcul a pensiilor va elimina situatiile in care fosti salariati cu stagii complete de cotizare au pensii echivalente cu indemnizatia minima sociala, de care beneficiaza si cei cu stagii de cotizare mult mai mici. ”Majorarea prevazuta in lege ca mecanism anual (...) va fi aplicata in fiecare an incepand cu data de 1 ianuarie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat luni deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament.

