- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca alocatiile copiilor vor creste si ca este pregatita ca saptamana viitoare sa se prezinte in Guvern cu o propunere de crestere a alocatiilor. Ministrul a adaugat ca premierul i-a solicitat sa pregateasca documentele in acest sens.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca va propune Guvernului, saptamana viitoare, o crestere a alocatiilor, insa procentul va fi unul sustenabil pentru buget.In context, ministrul a precizat ca promisiunile de dublare fara o sursa de finantare nu sunt responsabile. Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la sediul PNL, ca Guvernul nu are bani, in acest moment, pentru dublarea alocatiilor pentru copii. Seful Executivului a fost intrebat ce va face dupa decizia Curtii Constitutionale prin care s-a mentinut prevederea privind dublarea alocatiilor, prin lege, iar…

- Guvernul are pregatite doua proiecte de ordonanta de urgenta, unul privind programul flexibil de munca si celalalt de sprijin pentru muncitorii zilieri si sezonieri, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru."In mod evident, avand in vedere pulsul pietei, piata muncii, semnalele de la…

- Un nou record negativ inregistrat de piața muncii din Romania! Aproape 430.000 de contracte de munca au fost incetate de la declararea starii de urgența și pana astazi. Cifra a urcat de marți, 27 mai, cu aproape 5.000. Un numar de 429.585 de contracte de munca au fost inregistrate ca incetate de la…

- Ministrul Muncii a declarat ca pesiile vor fi majorate, insa se așteapta estimarile privind incasarile la buget venite de la Ministerul de Finanțe.Violeta Alexandru a spus ca evaluarea financiare cu privire la incasarile la buget va fi prezentata de Florin Citu in foarte scurta vreme. „Probabil ca va…

- "Intentia noastra este sa inlocuim masura somajului tehnic cu o masura activa, care inseamna suportarea de catre stat a unei parti din costul cu salariile pentru angajatorii care au fost afectati de pandemie, daca se va impune, pentru anumite sectoare de activitate. Daca se va impune, pentru…

- "Am avut si avem in continuare mai multe discutii. In momentul in care vor fi informatii clare le vom comunica fara sa dam nastere la speculatii. Va asigur ca sunt subiecte care ne stau in atentie. Atunci cand se va impune se va comunica cu argumente pertinete, nu zvonuri, nu pe surse", a spus Ministrul…