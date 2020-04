Ministrul Muncii spune ca Guvernul lucreaza la un "pachet de masuri" care sa inlocuiasca somajul tehnic

Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru a anuntat ca masura privind somajul tehnic va fi inlocuita de alte masuri care sa sprijine angajatorii astfel incat salariatii sa poata reveni in activitate. Ministrul Muncii a spus ca in unele sectoare angajatii ar putea reveni in activitate gradual, cu un program redus.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca Guvernul lucreaza la un "pachet de masuri” care sa inlocuiasca facilitatea privind somajul tehnic, care nu va mai fi acordata dupa 15 mai, atunci cand va fi ridicata starea de urgenta. Ministrul vorbeste despre "un parteneriat” intre stat si angajatori,…

- "De indata ce bugetele ANOFM si ANPIS sunt alimentate, la finalul procedurilor interne, cu fondurile de la rectificarea bugetara, cea de-a doua parte a platilor pentru solicitarile verificate aferente somajul tehnic se si fac. M-am asigurat astazi ca totul este pregatit", a scris Violeta Alexandru.Ministrul…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe Facebook ca Guvernul a pregatit un proiect de act normativ care se refera la bugetari. „Șomajul tehnic” in instituțiile publice este o propunere asumata, a sp...

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat, joi seara, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebata la TVR daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa…