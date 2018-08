Ministrul Muncii spune ca dublarea pensiilor presupune o suplimentare a bugetului de pensii cu doar 15 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii va trebui suplimentat cu 15 miliarde de lei in 2022, in conditiile in care pensiile vor fi dublate, dupa ce vor fi recalculate in baza noii legi, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa.

- Legea pensiilor se va aplica din 2021 pentru ca functionarii de la Casa Nationala de Pensii au nevoie de minimum doi ani pentru a recalcula 5,9 milioane de pensii, a anuntat vineri ministrul Muncii, Olguta Vasilescu. Ministerul Muncii a lansat joi în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a susținut vineri, la sediul Ministerului, o declarație de presa in legatura cu proiectul noii legi a pensiilor. Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, joi, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi sa intre in…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, i-a raspuns deputatului PNL de Suceava Angelica Fador la demersurile acesteia pentru recalcularea pensiilor pentru grupele I si II de munca. Raspunsul vine dupa ce Angelica Fador i-a transmis ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia ...