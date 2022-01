Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, marți, ca șomajul tehnic și indemnizația de 41,5% din caștigul salarial mediu brut pentru cei carora li s-a restricționat activitatea, vor fi acordate cel puțin pana la 31 martie. ”Vorbim de șomajul tehnic de 75% din salariu mediu brut pentru angajații a caror activitate este suspendata, oprita pe perioada […] The post Ministrul Muncii: Șomajul tehnic și indemnizația de 41,5% vor fi prelungite cel putin pana la 31 martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .