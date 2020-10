Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a cerut schimbarea conducerii la mai multe case judetene de pensii din cauza neperformantei. De asemenea, Violeta Alexandru considera ca Inspectia Muncii nu poate fi reformata si propune desfiintarea institutiei si reinfiintarea cu o alta organigrama. Violeta Alexandru…

- BILANT CORONAVIRUS 22 SEPTEMBRIE. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.059 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. BILANT CORONAVIRUS 22…

- BILANT CORONAVIRUS 17 septembrie Romania. Pana astazi, 17 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.679 de…

- Pana astazi, 3.893 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 05.09.2020 (10:00) – 06.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 43 de decese (24 barbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- Potrivit analizei saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), trendul epidemiei de COVID-19 s-a inversat, in ultima saptamana, in județul Brașov. Trendul epidemiei de COVID-19 a fost ascendent in ultima saptamana in 15 județe, in timp ce in 10 județe a fost descendent, iar in celelalte…

- Nu mai puțin de 3.390 de cazuri considerate active nu se regasesc nicaieri in raportari. Potrivit datelor oficiale, in prezent exista 7.856 de cazuri active. Acesta rezulta scazand din numarul total de cazuri confirmate (33.585) numarul persoanelor declarate vindecate (23.798, in care sunt inclusi…