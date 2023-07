Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost gasite la subsolul azilului din Mureș, unde premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgența. Condițiile in care au fost gasite sunt improprii, iar procurorii au fost sesizați de P

- Noul ministru al Muncii susține ca varstnicii cu venituri minime au dificultați in ceea ce privește asigurarea necesitaților. Simona Bucura Oprescu susține ca Executivul dorește sa finalizeze cat mai rapid reforma și legea pensiilor.

- Noul ministrul al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN, care sunt cele mai importante subiecte pentru care se cauta solutii in cel mai scurt timp. Intrebata cand va fi gata legea salarizarii si cand vor fi primele majorari acordate, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu…

- Noii ministri ai Muncii si Familiei, Simona Bucura-Oprescu si Natalia Intotero, au depus ieri juramantul de investitura, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni, scrie Rador.Portofoliile au ramas vacante saptamana trecuta, dupa ce Marius Budai si Gabriela Firea au demisionat,…

- Noii ministri ai Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Simona Bucura-Oprescu si, respectiv, Natalia Intotero, au depus, miercuri, juramantul de investitura in functie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Festivitatea a fost una scurta…

- GICA CONTRA… Partidul Social Democrat le-a gasit inlocuitor Gabrielei Firea și lui Mariu Budai. Natalia Intotero a fost votata ieri pentru a preluat funcția de ministru al Familiei, iar Simona Bucura Oprescu, funcția de ministru al Muncii. A fost o ședința destul de tensionata a social-democraților,…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Cat ar trebui sa fie pensia minima in Romania: Raspunsul ministrului Muncii, Marius Budai Cat ar trebui sa fie pensia minima in Romania: Raspunsul ministrului Muncii, Marius Budai Marius Budai, ministrul Muncii, a precizat, in cursul zilei de luni, ca nu poate da o cifra exacta, dupa ce a fost chestionat…