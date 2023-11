Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dispus controale de amploare privind situația persoanelor cu dizabilitați. In atenția inspectorilor au intrat 1700 de dosare. Agențiile din subordinea Ministerului Muncii au efectuat o serie de controale privind dosarelor de dizabilitate. Datele arata ca, la nivel național sunt aproximativ 870.000 de persoane cu dizabilitați. Insa, exista o serie de suspiciuni ca o buna parte din dosarele acestora ar putea fi false. Agențiile din subordinea Ministerului Muncii au facut verificari in județul Ilfov, in urma unei sesizari. 1400 de dosare au fost gasite cu…