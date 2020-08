Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii romani care muncesc in industria carnii in Germania vor semna, de la 1 ianuarie 2021, contracte de munca direct cu angajatorii germani, si nu cu companii care intermediaza forta de munca, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook. …

- Ministrul roman al Muncii, Violeta Alexandru, și ministrul Muncii și Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, au discutat, joi, intr-o video-conferința, despre cooperarea celor doua țari in domeniul protecției lucratorilor, anunța Ministerul Muncii intr-un comunicat.

- Autoritatile germane vor intensifica numarul controalelor la angajatorii din Germania la care lucreaza muncitori romani, iar sanctiunile pentru abaterile angajatorilor vor creste, au transmis, joi, ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, si omologul sau roman, Violeta Alexandru,…

- Ministrul german al Muncii și-a amanat vizita in Romania, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 Vizita pe care ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma sa o inceapa joi in Romania, a fost anulata de partea germana in contextul evolutiei pandemiei de COVID - 19, potrivit…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a inceput vizita de lucru in Germania, pe agenda figurand discutii cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, si cu ministrul federal al Alimentatiei si Agriculturii, Julia Klockner.

- Oamenii dorm efectiv pe strazi in Germania și cerșesc bani pentru mancare. Citeste si: Cand se reia transportul international de persoane cu microbuzul. Marcel Vela a sunat o romanca pentru a-i da raspunsul Violeta Alexandru pleaca in Germania pentru a verifica cum lucreaza…