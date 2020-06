Stiri pe aceeasi tema

- Somajul tehnic va continua si dupa 1 iunie, dar numai pentru cateva domenii in care masurile de restrictie se vor mentine, iar pentru restul domeniilor afectate statul va sustine o parte din costul salarial al angajatilor care isi reiau activitatea, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a vizitat miercuri ferma din Bornheim, unde lucrau sezonieri romani, iar in urma discutiilor administratorul judiciar al fermei s-a angajat sa plateasca lucratorilor toate sumele restante, dar si sa acopere costurile pentru sezonierii care doresc…

- Șomajul tehnic, eliminat dupa 15 mai. Ministrul Muncii: Statul va plati o parte din costul cu salariile pentru companiile afectate de pandemie Guvernul intentioneaza ca, dupa 15 mai, sa inlocuiasca masura suportarii somajului tehnic cu o masura de suportare a unei parti din costul cu salariile pentru…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca a cerut revocarea din functie a presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, Laurentiu Tent, deoarece datele actuale indica faptul ca nu au fost indepliniti indicatorii de performanta.Citește și: Ludovic Orban l-a…

- "Imi doresc ca sistemul public sa respecte mai mult mediul privat si sacrificiile prin care acesta trece. El este cel care va reporni motoarele economiei", a declarat Violeta Alexandru, potrivit 9am.ro. "Criza a aratat ca avem mult mai multe categorii vulnerabile si in disperata nevoie de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anuntat ca vrea sa adune toti angajații platiți/angajați de statul roman, direct sau sub forma patronatului, in REVISAL. "Am comunicat Inspecției Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambițios, pe care o sa il urmaresc, etapa cu etapa", a a spus ea, dupa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, afirma, referindu-se la o reducere a veniturilor demnitarilor, ca un act normativ care sa prevada acest lucru nu a fost inca finalizat, iar decizia va fi luata „in echipa”, pentru ca este nevoie de solidaritate indiferent de functiile pe care…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, miercuri, ca se lucreaza la o masura de interventie la nivel national pentru persoanele vulnerabile care au ramas fara venituri si care se confrunta cu situatii sociale la limita, inclusiv pentru romanii care au lucrat in afara…