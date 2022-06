Stiri pe aceeasi tema

- PROTEST… Dupa protestele din Piața Victoriei, poștașii și-au mutat protestele in județele din țara. Astfel, la Vaslui, peste 120 de poștași, adunați din județele Moldovei au protestat in fața Palatului Prefecturii. Ca și pana acum, sindicaliștii cer majorarea salariilor, condiții decente de munca și…

- Astazi, 29 mai 2022, Marius-Constantin Budai, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, participa la o dezbatere cu reprezentanți ai mediului de afaceri și socio-economic din județul Iași. Intalnirea a inceput la ora 11.00 in Sala Galbena a Instituției Prefectului, județul Iași. Dupa aceasta dezbatere,…

- Social Dupa 1 iulie, persoanele cu pensii pana in 2.000 lei vor primi, odata cu pensia, și sprijinul de 700 lei mai 27, 2022 11:56 Sprijinul unic in valoare de 700 de lei care se acorda pentru pensionarii care primesc pana in 2.000 lei va ajunge la beneficiari dupa data de 1 iulie, in același timp…

- PROTEST… Poștașii nu au reușit sa ajunga la o ințelegere cu guvernanții și nici cu cei din conducerea Poștei Romane astfel ca, de luni, timp de cinci zile, salariații Companiei vor picheta Piața Victoriei. Protestul poștașilor vine și in perioada in care, in mod normal, pensionarii iși așteapta sa le…

- ACTIVITAȚI… Personal și tehnica militara din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice (ROT) „Alexandru Ioan Cuza” din garnizoanele Focșani și Barlad se vor deplasa in perioada 21.05 – 28.05.2022 la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana „General de brigada Ion Bungescu” din Capu…

- SUPRIZA… Scos pe tușa in decembrie 2019, fostul șef al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, se intoarce in funcția de director general. Dat afara din funcție, Ovidiu Laicu a contestat decizia șefilor instituției in instanța. dupa 2 ani și jumatate de procese, Laicu a avut caștig de cauza.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a adresat, miercuri, protestatarilor din Piata Victoriei, afirmand ca sustine dialogul social. Ministrul a invitat sindicatele si patronatele sa lucreze impreuna cu autoritatile la implementarea reformelor din PNRR, potrivit news.ro.”Daca am fost cu totii exclusi din…

- Poșta Romana acuza o campanie derulata in presa de limba maghiara, despre care susține ca ar conține un mesaj denigrator la adresa companiei, in contextul alegerilor legislative de duminica, 3 aprilie, din Ungaria. Poșta Romana susține ca la solicitarea Asociației EMNT din Cluj Napoca a fost realizat…