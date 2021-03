Ministrul Muncii, replică celor care au criticat-o pentru că nu a purtat mască de protecție în aer liber Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a raspuns marti criticilor legate de faptul ca nu a purtat masca de protectie la o actiune de impadurire care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in zona Sibiului. „Un raspuns clar pentru criticile care mi s-au adus astazi, referitoare la actiunea de impadurire de sambata: Conditia pentru participarea la actiunea de impadurire a fost ca fiecare participant sa faca un test antigen. De asemenea, la locatia din aer liber, situata pe deal, au fost disponibile masti si dezinfectanti. Cea mai apropiata localitate se afla la 6 km, unde rata de infectare era de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Raluca Turcan și președinta CJ Sibiu, INGHESUITE intr-o remorca, cu 8 persoane. Poza, la o zi dupa anunțarea noilor restricții Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean și alți lilberali au fost sambata la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu. In pozele de pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe situații nu respecta regulile de distanțare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, apare intr-o poza in remorca unei mașini de teren in care sunt inghesuite nu mai puțin de opt persoane, intre care și un minor, toți fara masca de protecție și cu incalcarea regulilor de distanțare sociala, relateaza site-ul G4Media.ro.Ministrul de resort a precizat,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, recunoaște ca a greșit pentru ca nu a purtat masca in parlament. Da vina pe faptul ca i se facuse sete și spune, in incercarea de a se dezvinovați, și o minciuna. Fotografiat de jurnaliștii de la Digi 24 fara masca de protecție pe holurile Parlamentului, Voiculescu…

- Marcel Ciolacu este primul lider PSD, cu excepția lui Liviu Dragea – reținut de probleme penale, care declara ca nu vrea sa ajunga la Cotroceni. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca in acest moment nu se gandește la o candidatura la prezidențiale in 2024 și…

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…