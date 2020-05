Stiri pe aceeasi tema

- "Fotografia de la guvern a fost asumata, explicata, sancționata. Reacție fireasca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie mușamalizate. Inclusiv criticile din spațiul public au fost in linia normalitații, oamenii spunandu-și parerea. Daca nu ar…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru sare in apararea celor cinci colegi care apar in fotografie, la o masa pe care se afla bautura, fumand in spatii inchise si nerespectand masurile impuse de starea de alerta.

- Poza cu Orban in birou, care a facut inconjurul internetului, a fost asumata si sanctionata, spune ministrul Muncii, adaugand ca, daca acest lucru s-ar fi intamplat pe vremea PSD, s-ar fi incercat musamalizarea.

- Jurnalista Ioana Dogioiu reacționeaza dupa ce controversata fotografie de la Guvern a ajuns virala. „Cum sa-ți scape poza asta? Cred ca e un bun moment pentru premier sa mai scape de ceva prostie din jur”, susține jurnalista, facand referire la autorul fotografiei, Ionel Danca.„Nimic din ceea…

- Consilierul personal al premierului Ludovic Orban, Florin Ivan, afirma ca a vazut la multe persoane „o satisfactie vecina cu catharsisul”, dupa publicarea fotografiei cu premierul si mai multi ministri care mananca, beau si fumeaza intr-un birou de la Guvern.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seara, pentru agenția MEDIAFAX, ca nu stie despre poza postata pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, in care apare fumand in unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus ca daca poza exista, nu are ce face.

- ”Vremea este frumoasa, iar natura ne bucura sufletele, insa sa nu uitam ca mai avem de luptat cu acest virus. De aceea trebuie sa fim responsabili, sa respectam regulile și astfel sa avem grija de noi și de cei dragi. Noi suntem aici in strada, la datorie, 24 de ore din 24. Oriunde va fi nevoie de noi…

- In județ sunt 30.000 de contracte de munca suspendate Nicoleta Dumitrescu De la inceputul lunii martie, la sute de mii de romani le este dat sa traiasca o situație cu caracter execepțional, din cauza pandemiei de coronavirus fiind nevoiți sa stea acasa nu doar pentru a se feri de o eventuala imbolnavire…