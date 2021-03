Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca scoala online si lipsa socializarii au afectat foarte mult copiii si a subliniat ca ministerul pe care il conduce cauta solutii pentru a veni in sprijinul acestora, anunța AGERPRES. "E o problema reala…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar. Turcan a afirmat, intr.o conferinta de presa, ca deja se lucreaza la "o varianta…

- arintii care stau acasa pentru a supraveghea copiii vor primi in continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu, in cazul in care autoritatile decid ca scolile vor continua sa functioneze online, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Alocațiile vor intra majorate cu 20% in luna februarie, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan. Aceasta a precizat ca urmeaza sa se stabileasca daca se va menține și a doua tranșa de 20%, marire care ar putea veni in iulie sau august. Urmatoarea majorare a alocațiilor depinde de decizia parlamentului,…

- Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% din 1 ianuarie, astfel ca alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani va creste la suma de 214 lei pe luna, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu…

