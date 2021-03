Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca iși dorește ca, in termen de un an, sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar. De asemenea, acesta a precizat...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar. Turcan a afirmat, intr.o conferinta de presa, ca deja se lucreaza la "o varianta…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Suceava, ca sistemul de salarizare ”este batut in cuie” in acest an, pentru ca schimbarea legislatiei in domeniu este un proces complex si nu se doreste crearea de „asteptari false” din partea populatiei, informeaza agerpres . „Nu cred ca mai degraba…

- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- Noul soft care va aduna datele din cele aproape 5 milioane de dosare din sistemul public de pensii va fi folosit, incepand de vineri, in procesul de evaluare a dosarelor din toata țara, informeaza Mediafax. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca a participat joi, alaturi de echipa Casei…

- Corectarea legii salarizarii neunitare din sistemul public este o prioritate a Ministerului Muncii, a afirmat astazi, in conferința de presa, Raluca Turcan. Ea a menționat ca, in acest moment, sunt multe inechitati in sistem.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, va sustine joi o conferinta de presa pe tema evaluarii pensiilor din sistemul public. Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor…

