Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Raluca Turcan a afirmat sâmbata, de Ziua Muncii, ca România a facut progrese mari în privinta salarizarii, mai ales dupa integrare în Uniunea Europeana, noteaza News.ro. Astfel, la începutul lui 2007, la momentul integrarii în UE, salariul mediu net era…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat sambata, cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, ca Romania a facut progrese mari in privinta salarizarii, mai ales dupa integrarea in Uniunea Europeana. Cu toate acestea, spune ministrul, in continuare, saracia si valoarea muncii raman o mare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat sambata, cu ocazia zilei de 1 Mai, Ziua Internaționala a Muncii, ca Romania a facut progrese mari in privinta salarizarii, mai ales dupa integrarea in Uniunea Europeana. Cu toate acestea, spune ministrul, in continuare, saracia si valoarea muncii raman o mare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca Romania a facut progrese in ceea ce privește salarizarea, mai ales dupa ce a aderat la UE. Cu toate acestea țara noastra se confrunta cu saracia, salariile fiind destul de mici in comparație cu alte state din uniune. „La mulți ani celor care muncesc!…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a semnat marti contractul de finantare pentru realizarea primului hub de servicii publice electronice care va integra toate informatiile privind serviciile si beneficiile sociale, potrivit informatiilor publicate de ministrul de resort pe Facebook.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat la finalul sedintei de guvern de joi ca, prin memorandumul adoptat de Guvern, vor fi eliminate anumite inechitati, unele sporuri acordate in prezent vor intra in salariile de baza, informeaza news.ro . Raluca Turcan a declarat, la finalul sedintei de Guvern…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Discuțiile bilaterale au abordat teme precum drepturile muncitorilor romani in regat, comunitate care masoara dupa ultimele estimari aproximativ 400.000 de persoane. „Astazi am avut o intalnire cu Ambasadorul…

- Discutia despre sporuri nu urmareste diminuarea veniturilor, mai ales ale celor care muncesc, iar acestea trebuie sa reprezinte o motivatie pentru o anumita categorie de munca, specializare sau realizare suplimentara, a scris, joi, pe pagina personala de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…